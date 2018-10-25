Анатолий Мещеряков: "Ждем, когда ВАР будет в Лиге чемпионов"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после поражения от "Порту" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:3) посетовал на то, что судьи не засчитали гол Эдера. Также он отметил, что хавбек Гжегож Крыховяк неплохо смотрелся на позиции защитника.

– Матч вышел немного странным. На таком уровне моменты надо реализовывать, – сказал Мещеряков. – Те моменты, которые были у "Порту" в самом начале, они реализовали. А мы свои – нет. Чтож, это спорт, это игра.

– Шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов не осталось?

– Все возможно. Это же спорт. Вон, посмотрите – "Боруссия" громит "Атлетико" со счетом 4:0.

Жаль, что в следующем матче (Лиги чемпионов. – Прим. "СЭ") не сыграет Кверквелия. Дошло даже до того, что в защите играет Крыховяк. И неплохо играет. Мы оголили центр, но какие игроки есть, теми и играем.

– Что скажете о незасчитанном мяче Эдера?

– Мое мнение – чистый гол. Мы видели на повторах. Но это судьи, что поделать. Ждем, когда ВАР будет в Лиге чемпионов.

Будем готовиться к новым матчам, их много. Будем побеждать и радовать болельщиков. Это поражение надо пережить. Хотелось бы другого исхода, но это спорт. (Андрей Михайлов)