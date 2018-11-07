Анатолий Мещеряков: "Задача "Локо" - скорее вернуться в Лигу чемпионов и исправить ошибки"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту" (1:4) объяснил разгром в Португалии собственными ошибками игроков российской команды.

- Нам преподали хороший урок, - сказал Мещеряков. – На этом уровне очень сильно наказывают за собственные ошибки. Еще один вывод – в Лиге чемпионов необходимо максимально эффективно реализовывать свои моменты. Теперь нам - команде, в широком смысле этого слова, необходимо тренироваться еще усерднее. Игрокам в следующих матчах нужно биться на каждом сантиметре поля, чтобы максимально быстро вернуться в Лигу чемпионов и показать всем, что у "Локомотива" - хорошие игроки, которые умеют делать правильные выводы.

Что касается двух оставшихся матчей в Лиге чемпионов, то команда должна показать свой железный характер.

- Потеря Кверквелии оказалась фатальной? И вообще чехарда в обороне – это беда "Локо"?

- Я не буду говорить про чехарду. Играли тем составом, который есть. Но, безусловно, потеря ключевых футболистов сыграла свою роль.

- Что происходит с Гильерме? Два мяча между ногами…

- Я точно не могу оценивать игру вратаря, потому что вообще ничего в этом не понимаю.

- Не ведутся ли с ним переговоры о новом контракте, что он допускает такие ошибки?

- Ошибки это или не ошибки – пусть говорят специалисты, те, кто сам играл вратарем.

- Фернандеш провалил встречу?

- Пусть персоналии оценивает тренерский штаб клуба. Действия игроков комментировать не готов.

- На ваш взгляд, игрок, который хочет получать четыре миллиона евро, имеет право так играть в Лиге чемпионов?

- Не знаю, кто и на что рассчитывает. Про контракты отдельных игроков говорить не стану. Убежден, с моей точки зрения неправильно давать оценки действиям футболистов.

- Еврокампания "Локо" - провал?

- Мы давно не были в Лиге чемпионов, но все равно рассчитывали на другое. Но тут стоит вернуться к началу нашего разговора, где я говорил, что ошибок в этом турнире не прощают. Сейчас нам предстоит работа над ошибками. Хоть и говорят, что лучше учиться на чужих ошибках, но на деле обычно учатся на своих.

- То есть за Лигу чемпионов команде неуд?

- Оценивать результат команды будет в конце сезона. (Андрей Сизякин)

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