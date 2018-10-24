Анатолий Мещеряков: "Ребятам удалось создать хорошее настроение перед ключевой встречей в Лиге чемпионов"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от предстоящей игры третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту".

– Победы в прошедших турах чемпионата России, конечно, добавляют позитивных эмоций. Думаю, ребятам удалось создать себе хорошее настроение перед ключевой встречей на групповом этапе Лиги чемпионов, - цитируют "Известия" Мещерякова. - Сейчас у нас очень сложный этап в сезоне. Много игр за небольшой промежуток времени. Нужно больше работать, настраиваться на каждую игру и стараться показывать положительный результат.

"Локомотив" – "Порту": Лига чемпионов, групповой турнир, 24 октября 2018, онлайн-трансляция – в 22.00