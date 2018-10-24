08:45 | Футбол — Лига чемпионов

Анатолий Мещеряков: "Ребятам удалось создать хорошее настроение перед ключевой встречей в Лиге чемпионов"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от предстоящей игры третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту".

– Победы в прошедших турах чемпионата России, конечно, добавляют позитивных эмоций. Думаю, ребятам удалось создать себе хорошее настроение перед ключевой встречей на групповом этапе Лиги чемпионов, - цитируют "Известия" Мещерякова. - Сейчас у нас очень сложный этап в сезоне. Много игр за небольшой промежуток времени. Нужно больше работать, настраиваться на каждую игру и стараться показывать положительный результат.

"Локомотив" – "Порту": Лига чемпионов, групповой турнир, 24 октября 2018, онлайн-трансляция – в 22.00 

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https://iz.ru/803728/sevastian-terletckii/otstupat-nekuda-u-lokomotiva-net-prava-na-oshibku-v-matche-s-porto

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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