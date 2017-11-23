Анатолий Мещеряков: "Очень хочется, чтобы вся евровесна проходила в Москве"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 5-го тура Лиги Европы против "Копенгагена" (2:1) предложил "Зениту" проводить весенние игры еврокубка в Москве. Мещеряков также выразил желание, чтобы вся евровесна проходила в Москве.

– Уже три российские команды обеспечили себе еврокубки весной…

– Очень хочется, чтобы вся евровесна проходила в Москве.

– Даже "Зенит"?

– Why not? (Почему нет?) Пускай приезжают. Поля у нас хорошие, болельщики отличные. Хорошо примем! (Павел ГУРЕВИЧ)