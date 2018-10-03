Анатолий Мещеряков: "Надеюсь, "Локомотиву" удастся показать свой футбол в матче с "Шальке"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шальке"​ надеется, что красно-зеленым удастся показать свой футбол. По его мнению, стадион будет заполнен.

– В игре с "Ахматом" в некоторых моментах нам не хватало полноты темпа, чтобы все играло, как оркестр, – цитируют "Известия" Мещерякова. – Тем не менее, команда сыграла с полной самоотдачей и добилась положительного результата. Этот матч преподнес много открытий: здорово проявил себя Эдер, появилась перспективная связка Крыховяк – Баринов в центре поля, мы увидели новую связку в защитной линии в лице Кверквелии и Хеведеса. Последний показал, что он умеет играть в обороне. Надеюсь, переломный момент, который был в кубковом матче с "Балтикой", у нас уже прошел.

Очень хочется сыграть с "Шальке" достойно. Надеюсь, "Локомотиву" удастся показать свой футбол. Нас ждет настоящая битва, и я призываю всех болельщиков поддержать команду. Надеюсь, стадион будет полным. Мне так кажется с учетом количества людей, которые звонят мне и просят помочь с билетами на игру.

"Локомотив" – "Шальке": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 3 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)