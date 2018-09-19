Анатолий Мещеряков: "Матч с "Галатасараем" был лучшим в сезоне для "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков - о матче с "Галатасараем" (0:3) в Лиге чемпионов. Несмотря на поражение, он доволен игрой команды.

- Я считаю, что это была одна из лучших или даже лучшая игра в этом сезоне. Да, мы не достигли результата, но качество игры дает нам оптимизм. Я думаю, что в целом счет не по игре – об этом говорят и многие специалисты. Да, по ходу матча мы допускали глупые ошибки, но над этим будет работать тренерский штаб. Сейчас наша задача - вместе с болельщиками объединиться вокруг команды, поддержать ее в это время, - цитирует Мещерякова РИА Новости. - Мы русская команда и первый блин комом. Но я хочу вспомнить еще другую поговорку: "Русский долго запрягает, но потом быстрее едет".

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