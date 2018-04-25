Анатолий Бышовец: "Салах близок к идеальному нападающему"

Олимпийский чемпион-1988 Анатолий Бышовец лестно оценил игру нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2), в ворота которой египтянин отправил два гола и еще дважды ассистировал партнерам.

– Думаю, что Салаха сегодня можно назвать одним из лучших нападающих в мире, – сказал Бышовец. – Его качество игры, его влияние на результат команды производят впечатление футболиста, близкого к идеальному в атаке. Он очень гармонично действует и индивидуально, и с партнерами. Его индивидуальная яркость не может не впечатлять.

– Вас не удивляет его хладнокровие при отсутствии опыта таких матчей, как полуфинал Лиги чемпионов?

– Это говорит о том, что Юргену Клоппу удается подвести игроков к таким встречам. В целом, думаю, "Ливерпуль" уже решил задачу на полуфинал. Хотя убежденность и сверхуверенность была чревата для "Барселоны", как мы помним.

– Многие болельщики говорят, что Салах заслужил "Золотой мяч" и что играет он лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Справедливо?

– Текущий сезон он, может быть, и проводит лучше, но сравнивать его с Месси и Роналду… Я не случайно сказал "сезон проводит". Стабильность, с которой играют Месси и Роналду, не позволяют стать в их ряд Салаху.

Да, в АПЛ тяжело играть, но нужно отметить и сочетание атакующих футболистов у "Ливерпуля" – Мане, Салах, Фермину. Они дополняют друг друга, раскрывают таланты друг друга. Вот вчера Салах ассистировал дважды, и чувствуется, что он это делает с удовольствием. То есть он не ставит целью стать лучшим бомбардиром.

– С кем можно сравнить нынешнюю атаку "Ливерпуля"?

– Были классные сочетания в "Барселоне" – Неймар, Месси и Суарес. Потрясающая была тройка. (Андрей СИЗЯКИН)