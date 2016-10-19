Анатолий Байдачный: "Ростов" и "Атлетико" похожи

Изветсный тренер Анатолий Байдачный считает, что "Ростов" и "Атлетико" похожи друг на друга. Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" – "Атлетико" состоится сегодня в 21.45 по московском времени.

– Если сравнивать "Ростов" и "Атлетико", то они чем-то похожи между собой. Например, обе команды играют от обороны, тактика хорошо выстроена. Ни у тех, ни у других нет отдельных звезд, но в целом, коллективы смотрятся сплоченными, едиными. Конечно, они немного разного уровня. В чемпионате России "Ростов" играет ту же роль, что и "Атлетико" в первенстве Испании. Возможно, матч будет менее зрелищным за счет того, что клубы схожи. Хотя, "Атлетико" – более опытная команда. Это и может вызвать сложности у ростовчан. Хотя, в матче со "Спартаком" подопечные Данильянца сражались вдевятером и вполне могли победить. Думаю, они уже забыли о поражении от красно-белых и пошли тренироваться дальше. Считаю, что выиграет "Ростов" со счетом 1:0.

Кайф или мука: чем окажется для "Ростова" матч с "Атлетико"?