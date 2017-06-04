Альваро Мората: "Я счастлив в "Реале" и сейчас хочу только праздновать победу в ЛЧ"

Нападающий "Реала" Альваро Мората подчеркнул после победы в финале Лиги чемпионов над своей бывшей командой – "Ювентусом" – со счетом 4:1, что он счастлив в мадридском клубе. Испанец вышел на поле на 89-й минуте, заменив Тони Крооса.

– Я счастлив в "Реале", – приводит Antena 3 слова Мораты. – Мы выиграли Лигу чемпионов и сейчас я хочу только праздновать. У нас в команде 25 футболистов, и я не должен думать только об индивидуальных достижениях. Иначе мне стоило бы играть в теннис. Было бы эгоистично не радоваться, когда твоя команда выиграла Лигу чемпионов и чемпионат Испании.