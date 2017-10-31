Альваро Мората: "У меня очень хорошие отношения с Конте"

Нападающий "Челси" Альваро Мората перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" отметил, что у него очень хорошие отношения с Антонио Конте. По его словам, с точки зрения тактики итальянец один из лучших тренеров мира.

- У нас очень хорошие отношения с Антонио Конте, - приводит официальный сайт УЕФА слова Мораты. - Мы с Антонио много говорим, он любит усердно работать, и я тоже люблю. Полагаю, с точки зрения тактики это один из лучших тренеров мира, и я очень рад работать с Антонио. Каждый день я учусь чему-то новому, и это полезно для моего будущего.