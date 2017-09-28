Альваро Мората: "Приятно забить первый гол в ворота "Атлетико" на их новом стадионе

Нападающий "Челси" Альваро Мората после победы во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов над "Атлетико" (2:1) отметил, что победа над мадридцами очень важна. По мнению испанца, теперь можно думать о чемпионате Англии.

- Это очень важная для нас победа, серьезное было испытание, - приводит BT Sport слова Мораты. - "Атлетико" играли в финале Лиги чемпионов несколько лет назад. Но мы обыграли их и теперь можем возвращаться домой со спокойной душой, думая только о чемпионате Англии. Очень приятно забить первый гол на новом стадионе мадридцев, я счастлив. Рад началу карьеры в "Челси", но самое важное - победа.

Трансляция матча "Атлетико" - "Челси"