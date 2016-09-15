Альваро Мората: "Победа над "Спортингом"? Футбол не всегда справедлив"

Нападающий "Реала" Альваро Мората заявил, что вернулся в Мадрид ради матчей вроде встречи со "Спортингом" (2:1) в групповом турнире Лиги чемпионов. Именно Мората забил победный мяч в этом поединке на 4-й добавленной минуте.

– Мы неудачно начали встречу, но "Реал" славится своими "камбеками" вроде того, что случился сегодня, – цитирует пресс-служба УЕФА Морату. – Мы рады, что все закончилось именно так. Мы верили в себя и доказали, что пока судья не дал финальный свисток, ты всегда можешь победить. Футбол не всегда справедлив, но нам было необходимо выиграть, и мы это сделали. Нужно постараться занять первое место в группе.

Конечно, ради подобных матчей я и вернулся в "Реал". Моя мечта – добиться успеха в Мадриде. Я усердно работаю и хочу помогать команде своими голами.