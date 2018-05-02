Альваро Арбелоа: "Не понимаю людей, которые все еще не болеют за "Реал"

Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа после выхода мадридского клуба в финал Лиги чемпионов заявил, что не понимает людей, который не поддерживают мадридцев. "Реал" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграл вничью с "Баварией" (2:2) и по сумме двух матчей вышел в финал.

"Не понимаю людей, которые все еще не болеют за "Реал". Это равнозначно добровольному отказу от счастья", - написал Арбелоа на своей странице в Твиттере.