Альваро Арбелоа: "Не понимаю людей, которые все еще не болеют за "Реал"

Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа после выхода мадридского клуба в финал Лиги чемпионов заявил, что не понимает людей, который не поддерживают мадридцев. "Реал" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграл вничью с "Баварией" (2:2) и по сумме двух матчей вышел в финал.
"Не понимаю людей, которые все еще не болеют за "Реал". Это равнозначно добровольному отказу от счастья", - написал Арбелоа на своей странице в Твиттере.
“No entiendo cómo todavía queda gente que no es del Madrid. Es como renunciar voluntariamente a la felicidad.” #APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/aqkPNYtNre– Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 1 мая 2018 г.