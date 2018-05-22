Алонсо: "Клопп может найти ключ к победе над "Реалом"

Бывший полузащитник "Реала" и "Ливерпуля" Хаби Алонсо считает, что главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп должен эмоционально подготовить свою команду к финальному матчу Лиги чемпионов.

"Это не первый финал Юргена, он является лидером команды, поэтому должен помочь игрокам справиться с такими сильными эмоциями", – цитирует Алонсо официальный сайт "Ливерпуля".

Экс-полузащитник также отметил, что будет рад победе обеих команд. "У меня есть чувства к обоим клубам. Мне посчастливилось выиграть с ними этот трофей, поэтому я буду счастлив при любом исходе встречи", – сказал Алонсо.

Хаби Алонсо был игроком "Ливерпуля" с 2004 по 2009 год, а с 2009 по 2014 защищал цвета "Реала".

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.