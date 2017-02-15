Алонсо и Дуглас Коста в старте "Баварии" на игру с "Арсеналом"

"Бавария" объявила состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала". С первых минут начнет игру полузащитник Дуглас Коста, который ранее заявлял, что не счастлив в мюнхенском клубе. Также на поле выйдет полузащитник Хаби Алонсо, который несколько дней назад получил травму на тренировке, и его участие во встрече было под вопросом. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Состав "Баварии" выглядит следующим образом:

"Бавария": Нойер – Лам, Хуммельс, Мартинес, Алаба – Алонсо, Видаль, Роббен, Тиаго, Коста – Левандовски.