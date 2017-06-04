Аллегри выразил сожаление по поводу инцидента в Турине, где после взрыва петарды пострадали болельщики

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в Турине. Несколько человек пострадали после взрыва петарды на площади Сан-Карло. Примерно 20 тысяч человек собрались, чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" (1:4). После третьего гола мадридцев в толпе взорвалась петарда, что привело к панике среди собравшихся, которые приняли это за взрыв бомбы.

– Хотелось бы выразить сожаление по поводу случившегося в Турине, – приводит Tmw слова Аллегри.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"