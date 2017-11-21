Аллегри попросил игроков "Ювентуса" не паниковать перед матчем с "Барселоной"

Главный тренер "Ювентуса"​ Массимилиано Аллегри накануне матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" провел командное собрание. Как сообщает Gazzetta dello Sport, итальянский специалист попросил игроков не паниковать во время матчей несмотря на то, как складывается игра.

Напомним, в прошлые выходные "Ювентус" уступил "Сампдории" в матче 13-го тура чемпионата Италии (2:3).

Матч "Ювентус" - "Барселона" состоится завтра, 22 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.