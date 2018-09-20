Аллегри - об удалении Роналду: "ВАР помог бы судье принять решение"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0) отметил, что арбитры могли лучше разобраться в ситуации с удалением Криштиану Роналду, если бы у них были видеоповторы. Португалец получил красную карточку на 29-й минуте за удар Джейсона Мурильо.

- Я могу сказать только то, что ВАР помог бы судь принять решение, - приводит Football Italia слова Аллегри. - Остаться вдесятером в Лиге чемпионов после такого инцидента - это разочарование. Нам будет не хватать Роналду в следующем матче.

Криштиану Роналду удалили в первом матче за "Ювентус" в ЛЧ. Он заплакал