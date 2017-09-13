Аллегри недоволен Игуаином в матче против "Барселоны"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что нападающий Гонсало Игуаин должен больше помогать команде. По его словам, аргентинцу необходимо больше думать. Вчера туринцы в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов проиграли "Барселоне" (0:3). Игуаин, который был заменен на 87-й минуте, показал каталонским болельщикам "жест Эффенберга".

- Он начал хорошо, но он должен быть более расслабленным в таких играх, потому что временами он раздражается и просто выключает голову, - цитирует ESPN Аллегри. - Подобные игры сводятся к ментальной силе. Вы не можете думать, что вы приедете в Барселону и будете доминировать.