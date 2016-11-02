00:24 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Аллан: "Наполи" сделал все возможное в игре с "Бешикташем"

0
0
0

Полузащитник "Наполи" Аллан после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Бешикташем" (1:1) выразил сожаление по поводу ничейного результата. По его словам, итальянская команда рассчитывала на победу.

– Мы делали все возможное, чтобы забить и выиграть, – приводит Tmw слова Аллана. – Команда расстроена, потому что победа была очень нужна. Как бы то ни было, мы покидаем поле с высоко поднятой головой, потому что играли достойно. Критика? Смотря от кого она исходит. Мы не должны обращать на это внимание.

0
0
0
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ