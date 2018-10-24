Алькасер не сыграет против "Атлетико"

Нападающий Пако Алькасер не поможет дортмундской "Боруссии" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико", сообщает Marca.

25-летний форвард отсутствовал сегодня на тренировке. Врачи порекомендовали игроку пропустить один матч. Напомним, что Алькасер был заменен в матче 8-го тура бундеслиги со "Штутгартом" (4:0) из-за проблем с бедром. Футболист провел семь матчей во всех турнирах и забил 11 мячей.

Матч "Боруссия" – "Атлетико" пройдет сегодня в Германии на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Игра начнется в 22.00 (мск).