Альфонс Ареола: "ПСЖ" победой над "Баварией" отправил сообщение всей Европе"

Вратарь "ПСЖ" Альфонс Ареола после победы над "Баварией" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил, что парижане были лучше соперника. Также он считает, что этот результат станет сообщением остальным клубам турнира о готовности французской команды бороться за победу.

- Это был отличный матч для нас, мы были лучше во всех областях игры в матче против хорошей команды, - цитирует пресс-служба клуба Ареола. - У меня была работа в воротах, но мы не сгибались. Сегодня мы отправили сообщение всей Европе, хотя в этом турнире предстоит пройти долгий путь. "Бавария" заставила нас сыграть немного ниже сегодня, но у нас есть талантливые игроки, способные сделать разницу.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"