Альфонс Ареола: "Очень приятно, что до сих пор не пропускал в Лиге чемпионов"

Вратарь "ПСЖ" Альфонс Ареола после победы над "Андерлехтом" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (4:0) отметил, что второй тайм команде удался лучше, чем первый. Также он признался, что планирует продлить свою сухую серию.

- После этой победы мы отлично себя чувствуем, - цитирует пресс-служба УЕФА Ареола. - "Андерлехт" действительно давил на нас в первом тайме, но нам удается выходить из любых ситуаций. Во время перерыва тренер сказал нам оставаться сосредоточенными и пытаться улучшить владение мячом, и это хорошо отразилось на второй половине.

Очень приятно, что до сих пор в Лиге чемпионов я не пропускал. Намерен сохранять это достижение как можно дольше, но я понимаю, что все будет усложняться по мере продвижения в турнире. Намерен продолжать тренироваться и совершенствоваться, поскольку я понимаю, что нужно быть лучшим, чтобы оставаться частью топ-клуба.