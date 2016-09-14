Альфонс Ареола: "Нет ничего лучше, чем играть в стартовом составе в Лиге чемпионов"

Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола был рад сыграть в матче 1-го тура Лиги чемпионов против "Арсенала" (1:1). Этот поединок стал дебютным за парижан для 23-летнего воспитанника команды.

- Дебютный матч за "ПСЖ" - это то, чего я ждал долго, - цитирует L'Equipe Ареола. - Нет ничего лучше, чем выйти на поле в стартовом составе в Лиге чемпионов. Я воспользовался этим по максимуму, старался проявить себя с лучшей стороны. Ранее я еще не имел возможности слушать гимн Лиги чемпионов, стоя на поле. Надеюсь, что это повторится еще много раз. Пропущенный сегодня гол надолго останется в моей голове, но я надеюсь, что смогу сделать правильные выводы и стать лучше.