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Альфонс Арелоа: "Рад, что внес вклад в успех "ПСЖ"

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Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Лудогорцем" (3:1) подчеркнул, что изучил игру защитника Козмина Моци, который не забил пенальти во втором тайме. Вратарь выразил удовлетворение результатом встречи.

– Это был удачный для меня матч, но главное – это победа команды, – приводит официальный сайт УЕФА слова Ареола. – Рад, что внес вклад в общий успех. Я разбирал игру Моци вместе с тренером на видео. Что касается места в составе, то никаких гарантий нет. Нужно продолжать работать и доказывать свою состоятельность.

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