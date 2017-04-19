Алессио Таккинарди: "Ювентус" больше "Барселоны" жаждет успеха"

Экс-полузащитник "Ювентуса" Алессио Таккинарди в преддверии ответного матча команды в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" выразил уверенность в том, что туринцы выйдут в полуфинал турнира. Первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

– "Юве" пройдет "Барселону", в этом нет сомнений, – цитирует Corriere della Sera Таккинарди. – Я даже не удивлюсь победе и в ответной встрече. Уверен в таком исходе, потому что "Ювентус" больше "Барселоны" жаждет успеха. Дибала, Игуаин, Куадрадо и Пьянич находятся на пике своей формы, вероятно, они в жизни больше так играть не будут. Поэтому они стремятся к победам, хотят доказать себе и всем, что это и есть их уровень. Такие противостояния выигрывает более голодный.

Напомним, что матч "Барселона" – "Ювентус" состоится сегодня, 19 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.