Алессандро Флоренци: "С ВАР финал Лиги чемпионов мог быть другим"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци после вылета команды из Лиги чемпионов заявил, что в еврокубках необходимо ввести видеоповторы. Римская команда в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов обыграла "Ливерпуль" (4:2), но уступила по сумме двух игр.

- Горечь осталась, особенно по поводу неназначенного пенальти в том моменте, где сопернику можно было показать красную карточку. Мы могли бы попытаться сотворить чудо, - цитирует Mediaset Premium Флоренци. - Мы пропустили 7 мячей за две игры, но Мохамед Салах был в офсайде, затем пенальти на Эдине Джеко, который не был вне игры, и очевидная игра рукой.

Если бы в Лиге чемпионов использовалась ВАР, то, может быть, финал был бы "Реал" - "Ливерпуль". ВАР устраняет много сомнений. Может случиться так, что арбитр не увидит момент в течение секунды, но через 10 секунд сможет пересмотреть повтор и быть уверенным в решении.

"Рома" могла бы достичь чего-то экстраординарного, о чем мечтал весь Рим. Думаю, что вся Италия сегодня гордится нами. Это должно быть отправной точкой для нас, а не финишной чертой. Фанаты могут гордиться.

Скомина признал, что допустил ошибки в матче "Рома" – "Ливерпуль" //

Скомина ошибочно назначил пенальти в ворота "Ливерпуля" //

Арбитр "забыл" назначить пенальти в ворота "Ливерпуля"