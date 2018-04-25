Алессандро Флоренци: "Рома" была практически мертва, но "Ливерпуль" не убил нас полностью"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци после поражения от "Ливерпуля" в матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:5) пообещал, что через неделю будет совсем другая игра. Также он добавил, что во вторник римлянам не удалось проявить себя.

- Мы потеряли свой путь после получаса игры и были практически мертвы, но "красные" не убили нас полностью, - цитирует Mediaset Premium Флоренци. - Отыграться будет сложно, но есть еще 90 минут с нашими фанатами, и мы постараемся добиться чего-то важного.

В первом матче "Роме" нужно было гораздо лучше защищаться. Жаль, что мы не играли должным образом в определенный момент и как бы боялись соперника, чего не должно было случиться. Мы тщательно изучали "Ливерпуль", поэтому знали о них все. К сожалению, игроки часто теряли свои позиции.

Понимаем, что отыграться будет сложнее, чем в противостоянии с "Барселоной", поскольку у "Ливерпуля" другие характеристики, но мы должны постараться добиться успеха. Могу пообещать фанатам, что на следующей неделе будет совсем другой матч.