10:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Алессандро Дель Пьеро: "Ювентусу" нужно поскорее забыть матч с "Севильей"

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Бывший форвард "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро отказался комментировать игру своей бывшей команды с "Севильей" в 1-м туре Лиги чемпионов. По мнению 41– летнего итальянца, туринцам стоит уже думать о следующей игре.

– Если бы я и сейчас был игроком "Ювентуса", то постарался бы скорее перевернуть страницу и думать о следующей игре, – цитирует Football Italia Дель Пьеро. – Есть еще пять игр в группе Лиги чемпионов, так что ничего не потеряно. Нужно поработать над тем, что не получилось в этот вечер, но уверенность должна остаться на таком же уровне.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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