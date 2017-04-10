Алессандро Дель Пьеро: "Барселона" - фаворит, но "Ювентус" умеет пользоваться своими шансами"

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро уверен, что туринцы смогут навязать борьбу "Барселоне" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч в этом противостоянии состоится завтра в 21.45 по московскому времени.

- "Барселона" - фаворит, но "Ювентус" - великолепная команда, которая умеет пользоваться своими шансами, - цитирует AS Дель Пьеро. - "Юве" изменился по сравнению с берлинским финалом, и я не думаю, что те воспоминания сильно повлияют на нынешнюю команду. Нет такой обороны, которая смогла бы справиться с Месси, Неймаром и Суаресом. Победить "Барселону" можно лишь за счет командных действий. Дибала может стать одним из лучших форвардов в мире. Он и талантлив, и умен.