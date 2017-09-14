Алесандр Самедов: "Мы разочарованы результатом"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что неудовлетворен результатом встречи. Хавбек также добавил, что красно-белых подвела реализация голевых моментов.
– Конечно, присутствует неудовлетворение после игры, – сказал во флеш-интервью Самедов. – В концовке прижались, свой момент в контратаке не забили, а "Марибор" свой шанс реализовал. Мы разочарованы результатом. Будем смотреть и разбираться, почему прижались к воротам. Нас уже несколько раз наказывали после этого в текущем сезоне.
Мой голевой момент до взятия ворот? В том эпизоде, где я перекидывал мяч, считаю, что сделал все правильно, потому что вратарь был близко. Просто не исполнил. Потом удалось забить, но мы не смогли удержать победный счет.
Трансляция "Марибор" - "Спартак"
Пиитерец
Чё за бардак в команде? Старший же сказал,что доволен, значит игроки должны сидеть радостные и гордые, что унесли очко.
00:50
manager78
Саша, форму набирай. Ну совсем вы фланг в защите с Андреем потеряли. А это не Боги были. Спасибо за самоотдачу. Вообщем напомадило команда после гола. Уже тенденция: Динамо, ЦСКА, Локомотив.... Марибор. Что это? Во всех играх отдавали игру. Совсем отдавали. (
00:34
cvetal
Спасибо, Саша, хоть тебе! за честность и за забитый гол! а то бы точно был бы КАРАУЛ!
00:19