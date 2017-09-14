Алесандр Самедов: "Мы разочарованы результатом"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что неудовлетворен результатом встречи. Хавбек также добавил, что красно-белых подвела реализация голевых моментов.

– Конечно, присутствует неудовлетворение после игры, – сказал во флеш-интервью Самедов. – В концовке прижались, свой момент в контратаке не забили, а "Марибор" свой шанс реализовал. Мы разочарованы результатом. Будем смотреть и разбираться, почему прижались к воротам. Нас уже несколько раз наказывали после этого в текущем сезоне.

Мой голевой момент до взятия ворот? В том эпизоде, где я перекидывал мяч, считаю, что сделал все правильно, потому что вратарь был близко. Просто не исполнил. Потом удалось забить, но мы не смогли удержать победный счет.

Трансляция "Марибор" - "Спартак"