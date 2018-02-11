Алексис Санчес: "Я видел, как Месси плакал после матча "Барселона" - "Челси"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес сказал, что люди не понимают, как много футболисты приносят в жертву, добиваясь профессиональных успехов. В качестве примера чилиец рассказал о матче против "Челси" в апреле 2012 года - "Барселона", за которую выступал Санчес, в полуфинале Лиги чемпионов проиграла "синим", пропустив решающий гол от Фернандо Торреса в компенсированное ко второму тайму время. Нападающий сине-гранатовых Лионель Месси при счете 2:1 в пользу его команды не реализовал пенальти.

- Думаю, футбол спасает многих людей, - цитирует Sky Sports Санчеса. - Он может дать вам роскошь, но люди не видят тех усилий, которые прилагаются за кулисами. Это может значить, что ты не видишься со своей семьей, пропускаешь день рождения матери. Многие игроки так сосредоточенны, что пропускают дни рождения их детей.

Ты можешь плакать, если проигрываешь в финале. Это - часть футбола. В раздевалке "Барселоны" после матча с "Челси" я видел, как Лео плакал. Все потому, что футболисты требуют от себя слишком многого. Люди не видят этого.

Со временем я многому научился. Нельзя угодить всем. Всегда будет один или два человека, кто будет зол.

Отметим, что в этом сезоне "Барселона" и "Челси" встретятся между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Лондоне 20 февраля, ответная игра пройдет в Барселоне 14 марта.