Алексис Санчес не сыграет с "Ювентусом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес не примет участия в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса". Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо подтвердил это на пресс-конференции, сообщает Твиттер Sky Sports.

BREAKING: Alexis Sanchez will not feature in Manchester United's Champions League clash with Juventus, Jose Mourinho has confirmed. #SSN pic.twitter.com/rQH2KgJ9RJ – Sky Sports News (@SkySportsNews) 22 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что 29-летний чилийский игрок хочет покинуть клуб. Футболист недоволен тактикой, которую использует Моуринью. Санчес чувствует себя изолированным Он хочет принимать больше участия в атакующих действиях.

"МЮ" занимает второе место в группе H Лиги чемпионов. Команда победила "Янг Бойз" (3:0) и сыграла вничью с "Валенсией" (0:0).