Алексей Спиридонов: "После слов Саввиди вылет "Спартака" обидней вдвойне"

Российский волейболист казанского "Зенита" и болельщик футбольного "Спартака" Алексей Спиридонов подчеркнул, что вылет столичного клуба из Лиги чемпионов стал обиднее после резких слов владельца ПАОК Ивана Саввиди. Российский бизнесмен после победы греческого клуба (3:2, 0:0) сказал, что "Спартак" получил по заслугам", а также то, что ему "приятно, что "Спартак" унижен на своем стадионе".

- Президент ПАОК после игры сказал, что он счастлив унизить "Спартак" на его поле. После таких слов обидно, конечно, вдвойне, - цитирует "РИА Новости" Спиридонова. - Надо было тем более жестко выносить ПАОК. Не знаю, что со "Спартаком" произошло. Может, перегорели. Оправданий "Спартаку" никаких не может быть, хоть играли вдесятером или вдевятером.

Нанести ноль ударов в створ ворот для команды, которая ставит перед собой самые высокие цели, это как минимум неправильно. Тульский "Арсенал" вон играл вдесятером (в матче чемпионата России против "Ахмата") и смог три гола забить. Понятно, что уровень ПАОК и "Ахмата" разный, но и "Арсенал" - далеко не "Спартак".