Алексей Спиридонов: "Может, Каррера бросает монетку, выбирая состав? Выбери уже основной костяк!"

Российский волейболист казанского "Зенита" и болельщик футбольного "Спартака" Алексей Спиридонов недоволен рядом решений главного тренера красно-белых Массимо Карреры при выборе состава на матч Лиги чемпионов против ПАОК. "Спартак" в ответной игре 3-го отборочного раунда сыграл вничью (0:0) и уступил по сумме двух встреч (первый матч - 2:3).

- Непонятно, почему Каррера вчера не выпустил Попова, - цитирует "РИА Новости" Спиридонова. - Попов в первом матче забил гол. Может, Каррера бросает монетку в раздевалке, кому играть сегодня, а кому нет. Ты выбери уже основной костяк, а тасовать каждый раз состав – это неправильно. Тренеру, конечно, виднее, он же чемпион России. Правда, позапрошлого сезона.

Но я не могу понять, почему Каррера некоторых игроков держит в основном составе, которые явно не тянут. Имена называть не буду. Вроде в еврокубках лимита нет, ставь не только русских. Я, конечно, за то, что тренер выпускает семь россиян, но можно же и одного-двух иностранцев выпустить дополнительно.

Странно, что Каррера сказал, что у него нет вопросов к команде после игры с ПАОК. Да как не может быть вопросов у главного тренера, если твоя команда за 90 минут ни разу в створ ворот не попадает? Получается, его удовлетворила ничья 0:0.