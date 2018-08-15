Алексей Спиридонов: "Может, Каррера бросает монетку в раздевалке, определяя состав"

Волейболист казанского "Зенита", болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов выступил с критикой в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Накануне, 14 августа, спартаковцы вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей 3-го отборочного раунда греческому ПАОК (2:3 – на выезде, 0:0 – дома).

– Непонятно, почему Каррера вчера не выпустил Попова. Попов в первом матче забил гол, – цитирует "РИА Новости" Спиридонова. – Может, Каррера бросает монетку в раздевалке, кому играть сегодня, а кому нет. Ты выбери уже основной костяк, а тасовать каждый раз состав – это неправильно. Тренеру, конечно, виднее, он же чемпион России. Правда, позапрошлого сезона.

Но я не могу понять, почему Каррера некоторых игроков держит в основном составе, которые явно не тянут. Имена называть не буду. Вроде в еврокубках лимита нет, ставь не только русских. Я, конечно, за то, что тренер выпускает семь россиян, но можно же и одного-двух иностранцев выпустить дополнительно.

Странно, что Каррера сказал, что у него нет вопросов к команде после игры с ПАОК. Да как не может быть вопросов у главного тренера, если твоя команда за 90 минут ни разу в створ ворот не попадает? Получается, его удовлетворила ничья 0:0.

Напомним, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, "Спартак" продолжит участие в еврокубках. Красно-белые сыграют в Лиге Европы, попав напрямую в групповой этап. Соперники команды Карреры определятся 31 августа на жеребьевке в Монако.