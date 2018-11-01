Алексей Сорокин: "УЕФА не будет иметь проблем с организацией финала ЛЧ в Петербурге"

Член совета ФИФА, глава оргкомитета российской части чемпионата Европы-2020 ("Россия-2020") Алексей Сорокин подчеркнул: УЕФА не столкнется с проблемами при организации финала Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге, если такое право достанется российскому городу.

Сегодня стало известно, что Российский футбольный союз выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга и его одноименного стадиона на проведение финала турнира. Также на проведение финала претендует Мюнхен ("Альянц-Арена").

- Оба города вполне достойны проведения финала, - цитирует ТАСС Сорокина. - Конечно, мы болеем за Санкт-Петербург, у него более современный стадион, накоплен большой опыт. К тому времени там пройдут четыре матча Евро-2020, поэтому организация финала не доставит никаких проблем для УЕФА.

Если сравнить с организацией того финала в Москве, то сейчас все, что связано с вещанием, стало современнее. Предъявляются большие требования, так как вещание ведется в новом стандарте, появились новшества, связанные с цифровыми технологиями. На Евро будут использоваться электронные билеты, и, скорее всего, такая практика может быть распространена и на финал Лиги чемпионов 2021 года.

Особенность финала в том, что до последнего неизвестно, какие команды будут там играть. Организаторы не могут четко понимать, к чему готовиться, но на стадии плей-офф чемпионата мира мы тоже не знали об этом, однако ничего страшного не было. Я уверен, что технически и организационно Санкт-Петербург будет очень достойно выглядеть вне зависимости от того, с кем конкурирует.