22:08 | Футбол — Лига чемпионов

Алексей Миранчук: "Столько работали и терпели с "Шальке". Все расстроены"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук высказал мнение, что его команде не хватило хладнокровия и реализации голевых моментов в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Шальке" (1:0).

- Нам не хватило хладнокровия и реализации, чтобы забить. Где-то надо быть побыстрее, где-то выждать паузу, - сказал Миранчук в эфире телеканала "Матч Премьер". - Короче говоря, голов не хватило.

Если честно, очень обидно. Столько работали и терпели, а в конце пропустили такой гол. Все расстроены, ведь с "Шальке" можно было играть. Мы и играли. Пытались, создавали моменты. Но второй матч (первый с "Галатасарем" (0:3). - Прим. "СЭ") не можем реализовать свои подходы.

Соперник перехватил инициативу в концовке встречи, так как мы физически чуть сдали, сели. Наверное, это сказалось. Будем работать.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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