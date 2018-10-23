12:39 | Футбол — Лига чемпионов

Алексей Миранчук: "Хотел бы забить Касильясу? Неважно, кто это сделает. Главное - забить"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту".

- Нет ли давления на игроков перед важным матчем в ЛЧ?

-Тот факт, что мы еще не выигрывали, неприятен. Но хотим показать хороший футбол, набрать три очка и начать свой путь в Лиге чемпионов.

- Вы же знаете, что в "Порту" выступает Икер Касильяс. Хотели бы ему забить?

- Приятно, когда против тебя такой именитый вратарь играет. Смотрел его матчи за "Реал". Да, наша команда уже забивала известным голкиперам. Главное, забить, неважно, кто это сделает.

- На какой позиции вам проще действовать?

- Не так важно, мы с братом, например, можем меняться позициями. Больше матчей провожу под нападающим. После "Ростова" понял, что форвардам нужно больше бороться и толкаться. После матча все тело болело. Есть свои нюансы в игре на этой позиции. (Юлия Яковлева, Андрей Михайлов)

Матч состоится в Москве в среду в 22.00 (мск) на стадионе "Локомотив".

Локомотив - Порту

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