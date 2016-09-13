16:47 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Алексей Михайличенко: "Для киевского "Динамо" ничья в игре с "Наполи" будет хорошим результатом"

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Спортивный директор киевского "Динамо" Алексей Михайличенко в преддверии домашней игры группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" отметил силу соперника. Функционер подчеркнул, что для киевлян ничья будет хорошим результатом.

– Я следил за игрой "Наполи", и команда произвела на меня хорошее впечатление, – цитирует Tuttomercatoweb Михайличенко. – Думаю, что они являются фаворитами нашей группы. Наша команда подходит к матчу после тяжелой и эмоциональной встречи с "Шахтером" (1:1). Для "Динамо" ничья в предстоящей игре будет хорошим результатом, хотя, безусловно, футболисты оставят на поле все силы и постараются показать красивую игру.

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