Алексей Маклаков – об обращении "Спартака" к своим болельщикам: "Стоит воздержаться от поездки на матч с ПАОК"

Известный болельщик "Спартака", актер Алексей Маклаков, поддержал обращение клуба к болельщикам, в котором содержится призыв не посещать гостевой матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК. Встреча пройдет в Салониках 8 августа.

– Полностью поддерживаю клуб, – говорит Маклаков. – Конечно, очень жаль, что ребята останутся без поддержки. Мне кажется странным такое отношение к стране, где только что так мирно и замечательно прошел чемпионат мира, но если присутствие болельщиков на трибунах повлечет новые санкции, то, конечно, стоит воздержаться от поездки. Главное чтобы не пострадал клуб, чтобы не задерживали болельщиков ни за что, как в Бильбао, чтобы их не провоцировали.

Что в Греции, что в Испании очень любят россиян, которые приезжают к ним отдыхать, но когда дело касается футбола, возникают сложности. Чтобы оградить от провокаций наших фанатов, призываю не ездить в Салоники. Может быть, стоит организовать фан-зону, которая еще "не остыла" после чемпионата мира – почему бы не возродить эту атмосферу, ведь футбол как никогда нас объединил? (Никита АРМАНД)