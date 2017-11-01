Алексей Лунин: "Отмечу артистизм, с которым ребята показали "Севилье", что симулировать - нехорошо"

Главный тренер молодежки "Спартака" Алексей Лунин после матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Севильей" (3:3) сказал, что его подопечные старались не поддаваться на провокации, передает из Испании спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Наставник столичной команды отметил, что ему нужно изучить запись потасовки, которая произошла в конце игры.

Отметим, что красно-белые ушли от поражения, сравняв счет на 90-й минуте матча. После гола игроки "Спартака" начали падать на газон. Таким образом, они пародировали действия севильцев, которые, по их мнению, по ходу встречи симулировали и тянули время.

- Игра получилась продолжением первого матча, - сказал Лунин. - Испанцы сразу устроили охоту за игроками, за Руденко в частности. Старались не поддаваться на провокации, были к этому готовы. Ребята молодцы, проявили характер. Огромное спасибо болельщикам, они были нашим 12-м игроком! Драка в конце? Надо пересмотреть, кто начал. Хотел бы отметить артистизм ребят, которые в конце показали испанцам, что симулировать - нехорошо.

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