Алексей Лунин: "Молодежка "Спартака" достойно выглядела в матче с "Интером"

Главный тренер молодежной команды "Спартака" Алексей Лунин отметил, что его подопечные достойно смотрелись в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА против "Интера". 90 минут завершились со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее были миланцы (3:1).

– Мы проиграли и, естественно, испытываем отрицательные чувства, – цитирует официальный сайт "Спартака" Лунина. – Но если отбросить эмоции, то нужно сказать о том, что мы сегодня выступали в гостях. И это сыграло свою роль, не говоря уже о долгих перелетах. Тем не менее мы серьезно готовились к матчу и выглядели в игре достойно. Очень надеялись победить. Вели в счете, и если бы в середине второго тайма немного не просели, а продолжили двигаться и контролировать мяч, заставлять соперников играть без него, то выиграли бы встречу. Но получилось по-другому. Тренерский штаб "Интера" видел, что итальянцы проигрывают нам борьбу в центре поля. И выпустил на замену габаритных футболистов, через которых стала строиться игра. Мы начали уступать в верховой борьбе. А затем, в серии пенальти, уступили и матч.