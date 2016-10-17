Алексей Березуцкий: "Приход на пресс-конференцию не связан с тем, что я могу сыграть с "Монако"

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" отметил, что обороне армейцев будет тяжело. Отсутствие Радамеля Фалькао в составе соперника мало облегчит задачу, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

- Вы пришли, значит ли это, что сыграете с "Монако"?

- Я пришел на пресс-конференцию, потому что сказали, что нужно явиться. Поэтому это не связано с тем, что я могу сыграть с "Монако".

- Фалькао не приехал в Москву. Защите будет легче?

- Такая команда, как "Монако" обладает хорошим подбором, это не кастрофическая потеря. Обороне будет тяжело и без него.