Алексей Березуцкий: "Ничья - максимум, на что ЦСКА мог рассчитывать в матче с "Тоттенхэмом"

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1), подчеркнул, что поддержка болельщиков помогала армейцам. По его словам, ничья - максимум, на что могли рассчитывать красно-синие в этой игре.

- Непросто выходить на замену в таком матче, но у меня уже есть опыт, - сказал в эфире "Матч ТВ" Березуцкий. - Жалко, что до конца игра не получилась. Наверное, ничья - максимум, на что мы могли рассчитывать.

Голевой эпизод? Не могу прокомментировать, нужно посмотреть повтор. Пытались сделать искусственный офсайд, но не получилось.

Запомнился полный стадион. Аншлаг помогал, но, к сожалению, не смогли порадовать своих болельщиков.