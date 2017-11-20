Алексей Березуцкий и Миланов не сыграют против "Бенфики"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георгий Миланов не смогут сыграть в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". Оба футболиста получили повреждения в игре чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2)

– Оба игрока получили травмы, – цитируют "Известия" Бабаева. – Окончательный диагноз и сроки их восстановления мы в ближайшее время опубликуем на сайте клуба, потому что обследование еще не закончено. Но их участие в матче с "Бенфикой" абсолютно исключено.