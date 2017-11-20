Алексей Березуцкий и Миланов не сыграют против "Бенфики"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георгий Миланов не смогут сыграть в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". Оба футболиста получили повреждения в игре чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2)
– Оба игрока получили травмы, – цитируют "Известия" Бабаева. – Окончательный диагноз и сроки их восстановления мы в ближайшее время опубликуем на сайте клуба, потому что обследование еще не закончено. Но их участие в матче с "Бенфикой" абсолютно исключено.
Напомним, матч ЦСКА – "Бенфика" состоится 22 ноября в Москве. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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https://iz.ru/673193/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/aleksei-berezutckii-i-georgi-milanov-ne-sygraiut-protiv-benfiki