Алексей Березуцкий: "Если будем играть так же, как c "Базелем", ни о каких шансах на выход из группы речи быть не может"

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2) отметил, что армейцы провалили первый тайм. По его словам, у его команды ничего не получалось в атаке.

– Первый тайм мы провалили – впереди ничего не получалось и мяч не держали, – сказал во флеш-интервью Березуцкий. – Во втором тайме у нас стояла задача контролировать мяч и создавать моменты, и у нас это получалось лучше, чем в первой половине встречи. В конце играли достаточно авантюрно, терять было нечего, и "Базель" имел много шансов для взятия ворот.

Шансы (на выход из группы) у нас еще есть, но если будем также играть, как сегодня, то о никаких шансах речи быть не может.

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