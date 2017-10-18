23:51 18 октября | Футбол — Лига чемпионов

Алексей Березуцкий: "Если будем играть так же, как c "Базелем", ни о каких шансах на выход из группы речи быть не может"

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Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2) отметил, что армейцы провалили первый тайм. По его словам, у его команды ничего не получалось в атаке.

– Первый тайм мы провалили – впереди ничего не получалось и мяч не держали, – сказал во флеш-интервью Березуцкий. – Во втором тайме у нас стояла задача контролировать мяч и создавать моменты, и у нас это получалось лучше, чем в первой половине встречи. В конце играли достаточно авантюрно, терять было нечего, и "Базель" имел много шансов для взятия ворот.

Шансы (на выход из группы) у нас еще есть, но если будем также играть, как сегодня, то о никаких шансах речи быть не может.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель" // Турнирное положение и календарь игр - здесь

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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spetrov

Алексей? Не важно.

00:15

spetrov

Василий, вы о шансах в последние годы каждый раз говорите после трех-четырех матчей в группе. Забудь. :)

00:15

HerculesKolya

После этого матча её уже вести точно бессмысленно!

00:01

эстонский армеец

Почему честно не сказал - "полные нули сегодня"!

23:58 18 октября