Алексей Бага: "У нас высокие шансы в противостоянии с ПСВ"

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от матча с ПСВ в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Слабые места есть у всех, даже у самых великих команд. Они тоже ошибаются, пропускают мячи и проигрывают. Средний возраст ПСВ – около 23 лет. Талантливая молодежь, мечтающая играть в топ-клубах. Это говорит о том, что мы имеем высокие шансы. Надо понимать: если ты попадаешь под "Баварию", где играют чемпионы мира и победители Лиги чемпионов, то для нее давление трибун в выездном матче – привычное дело. А здесь крепкий европейский бренд, хорошая команда, но мы настроены решительно. А нынешний ПСВ имеет слабые места, - цитирует тренера "Прессбол". - Марко Ван Боммел провел у руля ПСВ всего три официальных матча. Голландским специалистам виднее, как он строит игру. Но то, что ПСВ играет в атаку, видно и невооруженным взглядом. Да и раньше эйндховенцы не сидели в обороне. Трудно сказать, что удобнее: или когда против тебя плотно обороняются, как в чемпионате Беларуси, или когда обороняешься ты и имеешь шансы на контратаки. В любом случае нам предстоит тяжелая игра.

Матч БАТЭ - ПСВ начнется в 22.00 по московскому времени.