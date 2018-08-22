Алексей Бага: "После пенальти БАТЭ накрыл какой-то тайфун"

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после поражения от ПСВ​ в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (2:3) отметил, что порой игроки были невнимательны.

– Подведите, пожалуйста, общий итог игры. И еще. Третий пропущенный мяч это следствие чего?

– Этот гол – следствие эмоций, а также расконцентрации внимания в результате усталости. Мы не имели права пропускать третий мяч. Что касается общего итога, то временами мы были очень собранными, внимательными и, как следствие, играли довольно плотно и организованно, что позволяло иметь хорошие шансы в контратаках, а также создавать моменты во время позиционного наступления. Однако порой были и чересчур невнимательными. В целом игра получилась волнообразной, ей не хватило целостности с нашей стороны. Но для объективной оценки происходящего надо понимать, против кого и в каком турнире мы играли.

– Согласны ли вы с тем, что после эпизода с пенальти случился какой-то надлом в команде? И десяток минут ушел на то, что прийти в себя.

– Согласен. Мы поддались эмоциям. Нас накрыл какой-то тайфун, что ли. И благо, что до перерыва соперник не забил второй мяч. Будем разбираться. Ну не должны так легко подчиняться эмоциям, даже если нас наказывают за не совсем очевидное нарушение.

– Готовясь к матчу в Голландии, как поступите в субботу? Будете ли приберегать игроков основы?

– Отнесемся с полнейшей концентрацией. Мы не имеем права терять очки. Ведь скоро в чемпионате страны наступит пауза. Двенадцать человек разъедутся в разные сборные. Возвращение из сборных в клуб – всегда проблема из-за разного состояния ребят. Со среды начнем серьезнейшую подготовку к "Витебску". Сейчас у нас есть выбор, есть возможность кого-то из новичков внедрить в состав. Но если те ребята, которые сегодня участвовали в поединке с ПСВ, будут физически и морально готовы, то им всем найдется место в игре с "Витебском". Уверен, все эти ребята в ближайшем поединке будут играть на полную мощность.