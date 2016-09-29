03:44 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александр Зинченко: "Рад приехать в Россию и, безусловно, скучаю по "Уфе"

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Футболист ПСВ Александр Зинченко скучает "Уфе", за который он выступал в сезоне-2015/16. 19-летний украинский полузащитник выступает за голландский клуб на правах аренды. Контракт игрока принадлежит "Манчестер Сити". На данный момент украинец не сыграл ни одного матча ни за "Сити", ни за ПСВ.

– Я рад вернуться в Россию и, безусловно, скучаю по "Уфе", – приводит ТАСС слова Зинченко. – Но я не приехал сюда на прогулку, у меня была небольшая травма, сейчас начал тренироваться с командой, но пока сложно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3662458

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